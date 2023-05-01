100 студентов из Китая готов принять на обучение тюменский медуниверситет

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

100 студентов из КНР готов принять на обучение по направлению высшего образования "Сестринское дело" Тюменский медицинский университет, сообщает пресс-служба ТМУ.

Об этом сообщил ректор вуза Иван Петров по итогам встречи с ректором Шаньдунского медицинского института. На ней они обсудили вопросы сотрудничества по совместной программе двойных дипломов.

Напомним, делегация Тюменского медицинского университета находится с визитом в Китайской Народной Республике.

Накануне состоялась встреча делегации с начальником департамента образования города Цзинань Ню Шуминем и его заместителем начальника Чжао Бо. В составе делегации ТМУ работают также директор по внешним коммуникациям и международным связям Алексей Ефанов и его заместитель Александра Шалабодова.