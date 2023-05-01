100 студентов из Китая готов принять на обучение тюменский медуниверситет
100 студентов из КНР готов принять на обучение по направлению высшего образования "Сестринское дело" Тюменский медицинский университет, сообщает пресс-служба ТМУ.
Об этом сообщил ректор вуза Иван Петров по итогам встречи с ректором Шаньдунского медицинского института. На ней они обсудили вопросы сотрудничества по совместной программе двойных дипломов.
Напомним, делегация Тюменского медицинского университета находится с визитом в Китайской Народной Республике.
Накануне состоялась встреча делегации с начальником департамента образования города Цзинань Ню Шуминем и его заместителем начальника Чжао Бо. В составе делегации ТМУ работают также директор по внешним коммуникациям и международным связям Алексей Ефанов и его заместитель Александра Шалабодова.