  • 17 мая 202317.05.2023среда
  • USD79,9798
    EUR87,1619
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

100 студентов из Китая готов принять на обучение тюменский медуниверситет

Общество, 17:16 17 мая 2023

Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

100 студентов из КНР готов принять на обучение по направлению высшего образования "Сестринское дело" Тюменский медицинский университет, сообщает пресс-служба ТМУ.

Об этом сообщил ректор вуза Иван Петров по итогам встречи с ректором Шаньдунского медицинского института. На ней они обсудили вопросы сотрудничества по совместной программе двойных дипломов.

Напомним, делегация Тюменского медицинского университета находится с визитом в Китайской Народной Республике.

Накануне состоялась встреча делегации с начальником департамента образования города Цзинань Ню Шуминем и его заместителем начальника Чжао Бо. В составе делегации ТМУ работают также директор по внешним коммуникациям и международным связям Алексей Ефанов и его заместитель Александра Шалабодова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 17.05.2023Александр Моор утвердил дорожную карту по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени
18:11 17.05.2023Жители Тобольского района получат выплаты за уничтоженные природными пожарами дачи
18:08 17.05.2023Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил первые паспорта юным жителям региона
18:00 17.05.202318 мая - события дня