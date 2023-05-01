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В пробах воздуха Тюмени не обнаружили превышения вредных веществ

Общество, 20:10 17 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах атмосферного воздуха в Тюмени 17 мая не установлено, сообщает информационный центр правительства региона.

“17 мая производился отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобрана 31 проба в Тюмени, СНТ “Якорь”, где наблюдалось задымление. Превышение ПДК вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не установлено”, – сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С рекомендациями врача-пульмонолога о том, как пережить смог, можно ознакомиться по ссылке.

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# пробы , Роспотребнадзор

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