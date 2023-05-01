5,3 млн рублей выплатил "Росгосстрах" клиентам в Тюменской области за уничтоженные пожаром дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На счета девяти страхователей из с. Успенка Тюменского района и СНТ "Энергостроитель" под Тобольском поступило страховое возмещение за уничтоженные огнем строения. Общий объем средств составил 5,3 млн рублей, сообщает центр по связям с общественностью филиала "Росгосстраха" в Тюменской области.

Процедура проходила в упрощенном порядке — без предоставления клиентами справок о страховом событии из компетентных органов. Слаженные действия сотрудников тюменского филиала и центрального офиса "Росгосстраха" помогли перевести выплаты потерпевшим в течение пяти дней после подачи заявлений.

"Когда мы видим, что большой огонь угрожает застрахованным строениям, в компании начинают действовать специальные регламенты для того, чтобы прием заявлений, осмотр и оценка повреждений проходили в считанные дни", — рассказал директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тюменской области Андрей Жуланов.

Он сказал, что агенты обзванивают своих клиентов и консультируют их по порядку обращения за возмещением, помогают оформить все документы. Процесс урегулирования находится на контроле у руководства филиала и компании.

"Сейчас мы уже получаем благодарности от тех, кому оперативно перечислили деньги — финансовая поддержка поможет людям быстрее вернуться к нормальной жизни", – отметил Андрей Жуланов.

Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.