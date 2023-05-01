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Фитнес-студию джампинга открыла самозанятая в Абатском районе

Экономика, 10:25 18 мая 2023

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Фитнес-студию джампинга "ECOZA" открыла самозанятая Дарья Попова в селе Абатское. Девушка прошла обучение и готова помогать сельчанкам поддерживать хорошую физическую форму, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Училась в федерации джампинга в Челябинске. Стала сертифицированным инструктором по джамп-дэнсу, а в марте зарегистрировалась как самозанятая. Решила открыть небольшую джамп-студию. Направление новое и набирает обороты, можно охватить разные категории населения. В представительстве Инвестиционного агентства получила консультацию по открытию бизнеса и финансовой поддержке Фонда микрофинансирования", - рассказала самозанятая.

Купить оборудование, мебель и инвентарь, а также опалить аренду оплату аренды Дарья Попова смогла, получив финансирование по программе "Микрозаймы для самозанятых" под 7, 5 % годовых.

"Радует что молодая, инициативная молодежь остаётся в селе и реализует такие интересные, полезные проекты в нашей области", - прокомментировал генеральный директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.

Отметим, финансовая поддержка бизнесу оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# господдержка , фонд микрофинансирования

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