В Тюмени пара развелась после 64 лет брака

Суд развел супругов в Тюмени после 64 лет брака. Решение вынес мировой судья Калининского судебного района, рассмотрев на открытом заседании гражданское дело по иску 83-летней тюменки Анны Тимофеевны к своему 92-летнему супругу Дмитрию Ивановичу о расторжении брака.

Поженилась пара в 1958 году. Вырастили сына и дочь. После 64 лет официального брака, истица заявила, что 32 года (с 1991 года) общее хозяйство они не ведут, проживают в разных комнатах, а время от времени бывший любимый периодически поднимает на нее руку, ворует вещи, косметику и даже жизненно-необходимые лекарства.

"Анна Тимофеевна пожаловалась, что с 90-х Дмитрий Иванович живет на две семьи. И терпеть такое она больше не может. В последние месяцы муж вынес из квартиры все, что было мало-мальски ценное. Хороший телевизор поменял на старый, который не показывает. Не помогает даже то, что свою комнату женщина закрывает на замок", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Поскольку дальнейшая совместная жизнь с ответчиком не сложилась, женщина просила расторгнуть брак.

"Ответчик в судебном заседании иск не признал, пояснил, что жена хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является. Инициатором раздельного проживания и бюджета была именно Анна Тимофеевна. По разным комнатам они разошлись действительно в 90-е, но это не мешало им любить друг друга. И серьезных отношений с другой женщиной у него не было и нет. Так как дедушка разводиться не хотел, суд дал супругам три месяца на примирение. Но это время не помогло. Анна Тимофеевна в судебном заседании пояснила, что муж не изменился. Стал еще больше пакостить и угрожать ей. Просила суд развести их как можно быстрее", - пишет пресс-служба.