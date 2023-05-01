Музей "Дом колхозника" в селе Маранка открывает туристический сезон

| Фото: группа "Музей-усадьба "Дом колхозника" в Маранке" ВКонтакте | Фото: группа "Музей-усадьба "Дом колхозника" в Маранке" ВКонтакте

Музей-усадьба "Дом колхозника" в селе Маранка Ярковского района открыл туристический сезон. Гостей приглашают в дом потомков председателя колхоза с аутентичным интерьером 1950-х годов. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала хозяйка музея Оксана Климерова.

"Дом — изба-пятистенок с двумя комнатами, одна выполняет роль кухни, вторая — горница, есть чердак и подполье, надворные постройки. Постройки еще более старые, чем дом, поскольку их перевозили из другой деревни. Сердце дома — русская печь, в которой можно печь шаньги, хлеб, делать топленое молоко. Есть и печь-голландка", — описывает пространство музея Оксана.

Дом принадлежит потомкам первого председателя колхоза имени Д. Д. Калашникова, одного из крупных колхозов юга Тюменской области, созданного на базе нескольких деревень Ярковского района.

В музее представлена коллекция тарелок советских времен — 300 штук, в них подаются угощения для посетителей, есть прялка, сундуки, большие кровати. В сенях представлены предметы быта, которые в наше время уже не востребованы: сети, плотницкие инструменты, корыто для квашения капуста и другие вещи. В самом доме все предметы функциональны: калоши, платки, халаты, одеяла, подушки, вышитые наволочки.

Экскурсионная программа формируется в зависимости от запроса гостей. С дороги вас встретят чаепитием с выпечкой, приготовленной в русской печи. После этого — обзорная прогулка по селу, она занимает 2,5 часа. Вы увидите основные достопримечательности деревни, среди которых колхозное правление и сельский клуб.

Далее вы отправитесь в сторону реки, где посетите молельный дом и так называемый сад Забвения — кленовую рощу, произрастающую на месте старой усадьбы.

После отправитесь в старую часть села с единственной сохранившейся улицей, на обратном пути в музей вас ждут рассказы о сельской жизни и устройстве сельского быта. По дороге можно собрать местную крапиву, в музее вас научат добывать крапивное волокно.

Финал экскурсии — по желанию гостей: фотоссесия в интерьерах дома-усадьбы, кулинарный мастер-класс либо мастер-класс по рукоделию.

Экскурсии будут проводиться в теплое время года, вплоть до конца октября. Запись и подробности в группе музея "Дом колхозника" в Маранке ВКонтакте либо по телефонам: +79323203953 или +79829765027.

Влада Нерадовская