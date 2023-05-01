Студентов вузов и ссузов со всей России приглашают на тюменский кейс-турнир "Без паники"

| Фото: vk.com/dont_panic_72 | Фото: vk.com/dont_panic_72

Студентов вузов и ссузов любых курсов, направлений и форм обучения со всей России приглашают принять участие в тюменском кейс-турнире "Без паники" 28 мая.

Им предстоит проявить креативность и решить реальные кризисные ситуации, которые произошли с отечественным бизнесом. Кейсы будут доступны и понятны для каждого, вне зависимости от базовой подготовки.

"Кейс-турнир поможет прокачаться в нахождении нестандартных решений, их презентации и в командной работе. Особенно будет полезен тем, кто стремится развить свои предпринимательские компетенции. Это классная возможность узнать о реалиях современного бизнеса", – отметила руководитель проекта Ирина Пидлужная.

Оценивать решения будут действующие предприниматели, эксперты в области проектирования и soft skills. Задания основаны на реальных событиях из практик предпринимателей-партнёров проекта. Победителей очного и онлайн форматов ждут ценные призы.

Можно участвовать очно в Тюмени (28 мая с 12 часов до 16 часов 30 минут по местному времени). Для этого формата нужно собрать команду из 4-5 человек.

Онлайн можно заявиться из любого уголка России (28 мая с 11 часов до 15 часов по Москве). Необходима команда из 1-5 человек.

Регистрация продлится до 25 мая.

Больше подробностей и новости здесь.

Проект реализуют в рамках конкурса микрогрантов ТюмГУ и конкурсного трека "Делаю" Всероссийского проекта "Твой ход".