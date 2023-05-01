Десерт для детей с аллергией на лактозу появился в тюменских школах

| Фото: пресс-служба КШП "Центральный" | Фото: пресс-служба КШП "Центральный"

Сорбет из манго и кокосовое мороженое появились в ассортименте блюд комбината школьного питания "Центральный". Такие десерты подойдут для детей с аллергией на лактозу.

Сорбет содержит 100% натуральное манговое пюре и сок манго, без молока. Кокосовый десерт изготовлен из кокосового молока, без лактозы, глютена и красителей.

"В школах Тюмени учатся ребята с различными аллергиями, непереносимостью отдельных продуктов и с ограниченными возможностями здоровья. Для нас важно сделать комфортным и вкусным посещение школьной столовой всеми, предоставить каждому ребенку заботу и подходящее питание", — отмечает директор по производству КШП "Центральный" Наталья Наместникова.

Мороженое с разными вкусами школьникам Тюмени начали давать в прошлом учебном году, в этом – появилось мороженое с пребиотиками. За текущий учебный год в школы поставили 32 тонны десерта.