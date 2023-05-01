Тюменцев приглашают на музыкальный пикник со штруделями у "Конторы пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штрудель-party с песнями под гитару в поддержку фестиваля "Музсходка" пройдет на холме у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 27 мая в 17 часов.

В программе знакомые всем песни под гитару от талантливых артистов — участников и организаторов фестиваля. Зарегистрироваться на мероприятие можно в официальной группе "Музсходки", количество мест ограничено.

В этом году в фестивале "Музсходка" примут участие около 100 артистов из 26 городов на восьми сценах, которые расположатся от "Конторы пароходства" до ул. Дзержинского.