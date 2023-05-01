Из Тюмени открыли субсидируемые рейсы в Надым и село Толька

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиарейсы из Тюмени в Надым и село Толька вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов 2023 года. В их число вошли также рейсы в Тюмень из Барнаула, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Ноябрьска, Перми, Самары, Томска.

Ознакомиться с перечнем маршрутов можно на сайте Росавиации.