Ялуторовские школьники освоили профессии сити-фермера и тракториста

| Фото: Центр непрерывного аграрного образования | Фото: Центр непрерывного аграрного образования

Обучение по специальностям: агроконтроль, сити-фермер, мастер наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка и тракторист-машинист прошли школьники Ялуторовского района. Удостоверения об освоении первой аграрной профессии получили 108 ребят, сообщает центр непрерывного аграрного образования.

На торжественном вручении документов о прохождении курсов глава района наградил учеников Асланинской школы Реналя Вагитова и Данила Бакиева, а также их родителей. Ребята заняли первое и второе место в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Тюменская область 2023" в компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин — юниоры".

Организаторы проекта "Агропоколение" пожелали школьникам не останавливаться на достигнутом, продолжить совершенствоваться в аграрном направлении и быть полезными агропромышленному комплексу Ялуторовского района и Тюменской области.