  • 18 мая 202318.05.2023четверг
  • USD80,7642
    EUR87,5749
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ялуторовские школьники освоили профессии сити-фермера и тракториста

Общество, 15:46 18 мая 2023

Центр непрерывного аграрного образования | Фото: Центр непрерывного аграрного образования

Обучение по специальностям: агроконтроль, сити-фермер, мастер наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка и тракторист-машинист прошли школьники Ялуторовского района. Удостоверения об освоении первой аграрной профессии получили 108 ребят, сообщает центр непрерывного аграрного образования.

На торжественном вручении документов о прохождении курсов глава района наградил учеников Асланинской школы Реналя Вагитова и Данила Бакиева, а также их родителей. Ребята заняли первое и второе место в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Тюменская область 2023" в компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин — юниоры".

Организаторы проекта "Агропоколение" пожелали школьникам не останавливаться на достигнутом, продолжить совершенствоваться в аграрном направлении и быть полезными агропромышленному комплексу Ялуторовского района и Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# агрообразование , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 18.05.2023 1,5 миллиона жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства
16:19 18.05.2023Тюменские общественники обсудили единую систему социально-медицинского сопровождения участников СВО
16:08 18.05.2023Глава Росприроднадзора поздравила тюменских школьников с победой в международном конкурсе
15:57 18.05.2023Тюменские специалисты ремонтируют помещение для МФЦ в Краснодоне