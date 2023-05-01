В заводоуковскую больницу поступил новый электроэнцефалограф

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Электроэнцефалограф поступил в областную больницу № 12 в Заводоуковске, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Аппарат оснащен средствами для визуального анализа, позволяет исследовать показатели и состояние головного мозга, помогает в диагностике эпилепсии.

Как отметила заведующая поликлиникой Областной больницы № 12 Алеся Мамчиц, исследования на новом аппарате облегчают оценку характера патологии биоэлектрической активности головного мозга и позволяют точно определить ее локализацию. Все исследования можно хранить в карте пациента, что позволяет отследить динамику за несколько лет. Аппарат мобильный и также может использоваться для диагностики пациентов стационара.

Новый аппарат поступил в рамках региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".