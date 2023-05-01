Книга из фрагментов костей мамонта пополнила фонд Тюменской областной научной библиотеки

| Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева

Издание "Книга слов" из фрагментов костей мамонта, созданная в единственном экземпляре, пополнила фонд Тюменской областной научной библиотеки. Ее подарил журналист, краевед и писатель Анатолий Омельчук.

Каждая буква в книге высечена косторезами. Все произведение можно прочитать за 89 секунд, сообщает пресс-служба библиотеки.

Помимо книги писатель представил издания "Книга Сибири 55" и "Сибирская сага 77" – электронные антологии своих сочинений. Снаружи они выглядят, как книги, а внутри размещены карты памяти.