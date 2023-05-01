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Первая персональная семейная выставка известных художников откроется в Арт-галерее Ишима

Общество, 13:02 20 мая 2023

предоставлено Юлией Лузиной | Фото: предоставлено Юлией Лузиной

Выставка художников – отца и дочери – Анатолия Мартынюка и Ирины Новиковой откроется в Арт-галерее Ишима 20 мая в 16 часов в рамках "Ночи музеев". Это будет первая совместная персональная выставка семьи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель Арт-галереи искусствовед Юлия Лузина.

По ее словам, работы старшего из творческой династии в основном представлены на экспозиции в технике масляной живописи, но есть и несколько пастелей. Ирина виртуозно владеет техникой акварели, ее работы – это синтез сюжетов из разных уголков России и мира. Но ключевое место в полотнах художников занимают пейзажи родного края. К примеру, домики дер. Шаблыкино.

"Работы никого не оставляют равнодушными, Это видно уже на этапе монтажа. Кстати, авторы ежегодно участвуют в конкурсе "Палитра Ишима", их интерес к выставочной жизни и малой родине остается неизменным. Они придерживаются в своем творчестве семейной концепции", - подчеркнула Юлия Лузина.

Она добавила, что выставка будет интересна тем, кого интересует развитие изобразительной традиции в рамках семейной династии, а также всем любителям реалистической живописи.

предоставлено Юлией Лузиной | Фото: предоставлено Юлией Лузиной

Добавим, что "Ночь музеев" предлагает ишимцам и ряд других мероприятий. По словам организаторов, гостям будет интересно посетить не только новые выставки в Арт-галерее и музее "Городская управа", но и стать участниками открытого мастер-класса по гончарному искусству, посетить иллюстрированный спектакль. А также стать зрителями кинопоказа про известных личностей Ишима и Приишимья, насладиться живой музыкой на творческом вечере Евгения Гурьева.

Гвоздем мероприятия станет открытие обновленного музея Петра Ершова после капитального ремонта. А главной особенностью – включение в программу события еще одной площадки для приема посетителей на родине сибирского сказочника в селе Ершово. Автобусные экскурсии туда начнутся в 17 и 19 часов.

В Ишиме же все музеи будут открыты для бесплатного посещения с 16 до 21 часа. Подробную программу мероприятий "Ночи музеев" можно посмотреть на официальной странице Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова.

Инна Кондрашкина

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# выставка , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Ночь музеев , художники

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