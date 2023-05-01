Главе Росприроднадзора представили технологии рекультивации свалки на Велижанском тракте Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главе Росприроднадзора Светлане Радионовой и губернатору Тюменской области Александру Моору представили технологии рекультивации свалки на 9 км Велижанского тракта Тюмени 18 мая. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются торфо-песчаная смесь, песок и щебень, а также современные материалы, в том числе геомембрана, нетканый геотекстиль, объемная полимерная георешетка.

Рекультивация земельного участка завершится в декабре 2023 г.