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Главе Росприроднадзора представили технологии рекультивации свалки на Велижанском тракте Тюмени

Губернатор, 18:23 18 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главе Росприроднадзора Светлане Радионовой и губернатору Тюменской области Александру Моору представили технологии рекультивации свалки на 9 км Велижанского тракта Тюмени 18 мая. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются торфо-песчаная смесь, песок и щебень, а также современные материалы, в том числе геомембрана, нетканый геотекстиль, объемная полимерная георешетка.

Рекультивация земельного участка завершится в декабре 2023 г.

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# Александр Моор , рекультивация , Росприроднадзор

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