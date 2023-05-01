"ЗапСибНефтехим" получил заключение о соответствии автотранспортного цеха проектным требованиям

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Застройщик "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" получил заключение о соответствии проектным требованиям на автотранспортный цех для обслуживания основного производства "ЗапСибНефтехим". На территории завода построен комплекс из шести новых зданий, сообщает ГУС Тюменской области.

Сделаны четыре теплых стоянки для хранения спецтехники, микроавтобусов и автобусов, мойка автомобилей и ремонтно-механический цех. Здания оборудованы по последнему слову техники: установлены гидравлические подъемники, точильно-шлифовальные и сверлильные станки; оборудованы шиномонтажный, сварочный, моторный, агрегатный и малярный участки; отдельно организованы места для ремонта электрооборудования и топливных систем.

Современная многофункциональная база для обслуживания и ремонта транспортных средств закроет все потребности предприятия в транспортных услугах. Комфортные условия работы созданы для 200 человек в смену - это диспетчеры, механики, автослесари, медперсонал и водители.

"Новые здания дополнили уже существующий комплекс из четырех сооружений, в числе которых склад запчастей и трансформаторная подстанция. Общая площадь застройки почти 60 тысяч квадратных метров. Следует отметить, что застройщик позаботился о безопасности зданий. Они оснащены аварийной вентиляцией, системой пожарной сигнализации и газоанализа с выводом сигналов на пульт пожарной части и автоматическим порошковым пожаротушением", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Михаил Чусовитин.