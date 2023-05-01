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Жители Тюменской области могут посмотреть результаты обследований в электронной медкарте

Общество, 17:24 19 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут посмотреть документы в электронной медицинской карте. Она даёт пациенту доступ к результатам медицинских обследований и анализов в любое время, сообщает областной департамент здравоохранения.

Через электронную медицинскую карту можно запросить результаты эхокардиографии, ЭКГ, эндоскопических исследований, протокол флюорографического обследования, протокол рентгенографического исследования, УЗИ, результаты лабораторных исследований.

Необходимо зайти на региональный портал государственных услуг, перейти в раздел "Личный кабинет", выбрать "Предоставление записей электронной медицинской карты" и указать срок , за который нужны данные медицинских обследований и анализов.

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# здравоохранение , цифровизация

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