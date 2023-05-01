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Туристические бренды муниципалитетов разработают в Тюменской области

Общество, 15:01 19 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристические бренды муниципальных образований разработают в Тюменской области. На создание визуальной концепции выделят средства из областного бюджета.

Об этом на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" 19 мая сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что брендированием туристически привлекательных территорий займутся профессионалы.

"У нас есть туристический бренд Visit Tyumen, есть слоганы: "Холодные снаружи, горячие внутри", "В Сибирь по своей воле" — все это хорошо работает. Несмотря на все сложности, принял решение о выделении денежных средств, чтобы заказать работу профессионалам по брендированию некоторых муниципалитетов. Это позволит привлечь к нам россиян и жителей других стран", - рассказал Александр Моор.

По данным инфоцентра регионального правительства, в 2022 году Тюменскую область посетили порядка 3,3 млн туристов из разных регионов.

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# Александр Моор , предпринимательство , туризм

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