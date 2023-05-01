Тобольские хирурги впервые установили искусственную артерию и спасли ногу пациента

| Фото: пресс-служба областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба областной больницы № 3

Сосудистые хирурги областной больницы № 3 Максим Щукин и Самандар Бозоров впервые в Тобольске выполнили бедренно-подколенное решунтирование.

Операция, сообщает пресс-служба больницы, подразумевала установку нового обходного пути - шунта взамен закупоренного. Отрезок протеза - искусственной артерии - пролегал через всю длину бедра и заканчивался под коленом.

Операция потребовалась пациенту средних лет, который обратился в поликлинику с болью в левой ноге. Симптомы указывали на ишемию нижних конечностей, которая характеризуется недостаточным кровоснабжением и, следовательно, дефицитом кислорода в тканях.

Практически бескровное вмешательство длилось более двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента купировался болевой синдром, кровоснабжение ноги восстановилось.