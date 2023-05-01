В Тюмени состоится концерт коренных народов Севера "На земле древних кедров"

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Концерт коренных народов Севера "На земле древних кедров" пройдет на площади ДНК "Строитель" 20 мая. Начало в 16 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На концерте прозвучат песни, стихи и легенды северной земли, выступят ансамбль финно-угорских народов "Хэс", хореографический ансамбль "Атриум", "Схэт", хор "Сибирята", ансамбль "Ямальский ветеран" и приглашенные артисты.

Также гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.