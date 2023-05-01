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В Тюмени пройдет встреча для желающих вступить в поисковый отряд

Общество, 18:24 20 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча для всех желающих пополнить ряды добровольцев поискового отряда "Белая сова – Тюмень" начнется на Цветном бульваре около фонтана 25 августа. Начало в 18 часов, пишут организаторы.

На встрече всем желающим расскажут об отряде и его работе. Также состоится раздача памяток по детской безопасности.

В 22 часа волонтеры зажгут свечи в память о всех пропавших, с надеждой на их возвращение.

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# волонтеры , поисковики

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