В Тюмени пройдет встреча для желающих вступить в поисковый отряд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча для всех желающих пополнить ряды добровольцев поискового отряда "Белая сова – Тюмень" начнется на Цветном бульваре около фонтана 25 августа. Начало в 18 часов, пишут организаторы.

На встрече всем желающим расскажут об отряде и его работе. Также состоится раздача памяток по детской безопасности.

В 22 часа волонтеры зажгут свечи в память о всех пропавших, с надеждой на их возвращение.