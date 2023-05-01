  • 20 мая 202320.05.2023суббота
  • USD79,9093
    EUR86,2770
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фильм "Поющие под дождем" покажут тюменцам в Конторе пароходства

Общество, 12:15 20 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ и обсуждение фильма "Поющие под дождем" состоится в пространстве Конторы пароходства в 19 часов 14 июня. Мюзикл можно назвать своеобразной автобиографией Голливуда, сообщают организаторы.

Это культовая история о рождении первых звезд звукового кинематографа. Основа ленты – дюжина старых хитов, написанных для различных бродвейских шоу: "Singing in the rain", "You are my lucky star", "Temptation", "Good morning" и другие.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , Контора пароходства , мюзикл

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 20.05.2023Музей "Дом колхозника" в селе Маранка открывает туристический сезон
15:34 20.05.2023Пожары в Тюменской области снижают численность клещей
13:16 20.05.2023Уполномоченным по правам человека в Тюменской области может стать Олег Датских
13:02 20.05.2023Первая персональная семейная выставка известных художников откроется в Арт-галерее Ишима