Фильм "Поющие под дождем" покажут тюменцам в Конторе пароходства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ и обсуждение фильма "Поющие под дождем" состоится в пространстве Конторы пароходства в 19 часов 14 июня. Мюзикл можно назвать своеобразной автобиографией Голливуда, сообщают организаторы.

Это культовая история о рождении первых звезд звукового кинематографа. Основа ленты – дюжина старых хитов, написанных для различных бродвейских шоу: "Singing in the rain", "You are my lucky star", "Temptation", "Good morning" и другие.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение: 16+.