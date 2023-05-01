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Совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР получат всестороннюю поддержку

Экономика, 16:33 20 мая 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Всестороннюю поддержку получат совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР. В числе преференций - частичное освобождение от налогов для предприятий и производств на территории Донбасса, сообщает инфоцентр правительства региона.

Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект о введении свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ключевые аспекты сотрудничества обсудили губернатор Александр Моор и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Предприниматели и инвесторы, которые работают в Донецкой народной республике, - это наши братья по оружию, мы их не оставляем, мы им помогаем. Времени на раскачку нет, поэтому всех приглашаем открывать проекты, приезжать к нам", - сказал Евгений Солнцев.

В новом регионе уже разработано более 60 проектов, связанных с восстановлением территории, строительством, металлургией, машиностроением.

"В советское время Донбасс был одним из самых развитых промышленных регионов страны. Потом настала постсоветская разруха, дальше – боевые действия. Но потенциал удалось сохранить", - подчеркнул Александр Моор.

В ближайшее время по поручению главы региона в Тюменской области проведут анализ промышленных предприятий ДНР и выполнят финансово-экономический анализ запросов на бизнес-проекты для реализации на территории республики.

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# Александр Моор , ДНР

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