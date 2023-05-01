Горожане узнают свой ВИЧ-статус в медпалатках на Цветном бульваре Тюмени 21 мая

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в медпалатках на Цветном бульваре Тюмени 21 мая с 14 час. до 18 час. Кроме того, здесь же организованы обследование миокарда на кардиовизоре и измерение давления, анализ состава массы тела.

По данным Центра профилактики и борьбы со СПИД, в 2022 г. 68,7 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на тюменцев от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, на предприятиях проводятся акции с индивидуальным консультированием и анонимным экспресс-тестированием. Только в мае свой ВИЧ-статус прямо на рабочих местах смогли узнать несколько сотен жителей Тюменской области.

"18 мая мы вместе с представителями работодателей крупных предприятий Тюменской области и профсоюзов на круглом столе обсудили стратегию проведения профилактических мероприятий на рабочих местах", - рассказал главный врач Центра Владимир Романов.

Отметим, что площадка на Цветном бульваре организована Центром СПИД совместно с региональным центром медицинской профилактики и движением "Волонтеры-медики". Во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, а это 21 мая, любой человек, столкнувшийся со смертью близкого от данного заболевания, может в память об этом поучаствовать в создании квилта - стеганного полотна.