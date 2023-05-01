В Тюменской области нашли новую работу почти пять тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти пять тысяч соискателей нашли работу в Тюменской области с начала года. Уровень трудоустройства составил 52%. При том, что год назад этот показатель был 41,8 %.

На данный момент коэффициент напряженности на рынке труда – почти четыре вакансии на человека. А в целом, в областном банке вакансий 18 тыс. 450 предложений. В лидерах образование - 2 тыс. 260 , строительство – 1 тыс. 922, госуправление и военная безопасность - 1 тыс. 826, обрабатывающие производства - 1 тыс. 715, сельское хозяйство, охота, рыбоводство - 1 тыс. 710, пишет Вслух.ру.

Подробно о вакансиях на сайте czn.admtyumen.ru. Проконсультироваться можно в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района на ул. Республики, 204В, корп. 3. Телефон (3452) 27-36-05.