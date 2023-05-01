Алгоритм помощи при укусе пчелы раскрыла тюменский врач

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Алгоритм помощи при укусе пчелы и осы раскрыла врач тюменской поликлиники. Она подчеркнула, что от одного насекомого особого вреда не будет, но укусы нескольких могут вызвать токсическую реакцию и даже смерть. Однако в практике такие случаи большая редкость.

Первое, что надо сделать - осмотреть место укуса. Жало под кожей нужно вытащить пинцетом, предварительно продезинфицировав кожу. пинцетом. Второй шаг – приложить холод для снятия отека. Третья рекомендация - при общей интоксикации рекомендуется обильное питье – сладкая вода или горячий чай. Следует принять и антигистаминный препарат, если он не снимает тяжелую аллергическую реакцию, нужно вызвать скорую помощь.

По словам заведующей отделения неотложной помощи взрослой поликлиники ОКБ №2 Анны Гардт, обязательно обратиться к врачу в случае, если насекомое укусило в язык или веко и при любой локализации укуса у маленького ребенка.