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Алгоритм помощи при укусе пчелы раскрыла тюменский врач

Общество, 11:42 21 мая 2023

пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Алгоритм помощи при укусе пчелы и осы раскрыла врач тюменской поликлиники. Она подчеркнула, что от одного насекомого особого вреда не будет, но укусы нескольких могут вызвать токсическую реакцию и даже смерть. Однако в практике такие случаи большая редкость.

Первое, что надо сделать - осмотреть место укуса. Жало под кожей нужно вытащить пинцетом, предварительно продезинфицировав кожу. пинцетом. Второй шаг – приложить холод для снятия отека. Третья рекомендация - при общей интоксикации рекомендуется обильное питье – сладкая вода или горячий чай. Следует принять и антигистаминный препарат, если он не снимает тяжелую аллергическую реакцию, нужно вызвать скорую помощь.

По словам заведующей отделения неотложной помощи взрослой поликлиники ОКБ №2 Анны Гардт, обязательно обратиться к врачу в случае, если насекомое укусило в язык или веко и при любой локализации укуса у маленького ребенка.

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# здравоохранение , первая помощь , пчелы

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