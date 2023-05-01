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Ловушки снов изготовят участники открытия летнего сезона в Тобольске

Общество, 16:59 21 мая 2023

из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте | Фото: из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте

Ловушки снов изготовят участники открытия летнего сезона в Аптекарском саду Тобольска 27 мая, начало в 15 час. В этот день здесь стартует "Фестиваль добрососедства". Для жителей и гостей города пройдут и другие мастер-классы, интерактивный спектакль. А в завершении будут посажены лекарственные растения.

"Аптекарский сад — точка притяжения, место для отдыха и общения горожан. Команда мультицентра "Моя территория" стремится помочь тоболякам лучше узнать друг друга через мероприятия. Коллективный досуг на фестивале поможет установить культуру добрососедства среди жителей города", - рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Среди мероприятий события также роспись тарелок акрилом от руководителя студии живописи "Малина" Екатерины Кузьминых. Тема для вдохновения - природа. Поклонники активного отдыха пройдут разминку с тренером по волейболу команды Тобольского педагогического института Павлом Калининым. Кроме того, тоболяки попробуют себя в роли актеров site-specific спектакля "Привет, сосед!" от тюменского молодежного театрального центра "Космос". На протяжении фестиваля будет работать игровая зона для детей, пишет Мегатюмень.

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# аптекарский сад , Тобольск

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