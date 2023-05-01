Тюменская область и ДНР будут развивать сотрудничество в строительстве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и ДНР будут развивать сотрудничество в строительстве. Об этом заявил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев по итогам форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" в Тюмени.

"В качестве основных точек сотрудничества с Тюменской областью видим строительство и производство строительных материалов. Учитывая масштабы восстановительных работ в Республике, есть также серьезный интерес к опыту и компетенциям тюменских строителей", - рассказал глава правительства в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что новые регионы России готовы к интеграции бизнеса. В качестве такого примера может быть изготовление на одном из заводов ДНР стальных канатов, используемых в нефтегазовом комплексе.

| Фото: t.me/solntsev_dnr | Фото: t.me/solntsev_dnr

"Благодарю правительство Тюменской области и лично губернатора Александра Викторовича Моора за готовность поддержать Донбасс в реализации планов экономического и социального развития", - сказал Евгений Солнцев.