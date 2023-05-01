Количество сделок на рынке жилья в Тюменской области с начала года выросло более чем на четверть

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За 4 месяца 2023 года в управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области поступило 1 172 544 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составила 26,8%.

"От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится более 1 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 31,8%", – отмечено в сообщении.

На учет и регистрацию недвижимости подано 114,7 тысяч заявлений, из них: на кадастровый учет – 13,2 тыс., на регистрацию прав - 91,2 тыс., на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 10,3 тыс.

В электронном виде с января текущего года по апрель включительно в управление поступило 61,4 тыс. заявлений, что составило 53,54% от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию.

Доля электронных заявлений о регистрации ипотеки в апреле составила 74,9%, договоров долевого участия – 93,6%.

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