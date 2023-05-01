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Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем пограничника

Губернатор, 08:21 28 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пограничники всегда находятся на первых рубежах и достойно выполняют ответственную миссию - охраняют границы Родины, мир и покой граждан. Воины–пограничники покрыли себя неувядаемой славой и совершили героический подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником.

По словам главы региона, тюменцы, проходя службу в пограничных войсках, показывают хорошую подготовку и верность присяге. Особая благодарность - ветеранам-пограничникам. На протяжении многих лет их общественная организация сохраняет верность воинскому братству, активно участвует в жизни региона, патриотическом воспитании молодого поколения. С самого начала специальной военной операции они активно включились в работу по поддержке земляков, которые сегодня ведут борьбу с противником, защищают суверенитет и независимость России, укрепляют безопасность нашей страны.

"Желаю всем здоровья, счастья, успехов на благо Тюменской области и Отечества!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День пограничника

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