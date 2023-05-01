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В Голышманово на Шарохинском фестивале организуют семейный квест

Общество, 16:07 22 мая 2023

ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник"

Сельский квест "Семейные игры" состоится на VII открытом Шарохинском фестивале народного творчества в Голышманово 24 июня. Участниками могут стать семьи с одним или двумя детьми в возрасте от 5 до 15 лет, сообщают организаторы.

Планируется, что три семьи одновременно пройдут шесть этапов. В "Сборе урожая" жена с детьми должны будут собрать с помощью совков, веника и ведер зерно, в "Заготовке дров" нужно распилить пилой бревно на козлах. Также участники должны сплести травяной пояс, смастерить из заготовок грабли, собирать сено в копну и многое другое. Победит тот, кто пройдет все испытания за более короткое время. В каждой тройке определится один победитель.

Регистрация продлится до 18 июня. Необходимо заполнить заявку и направить ее на электронную почту golcdt@yandex.ru, в теме письма указать квест "Семейные игры".

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# квест , семьи , Шарохинский фестиваль

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