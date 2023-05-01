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Маршруты семи межмуниципальных автобусов в Тюмени изменят с 1 июня

Общество, 10:13 23 мая 2023

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Маршруты движения семи межмуниципальных автобусов в Тюмени изменятся с 1 июня. Они связаны с корректировкой схемы организации дорожного движения на примыкании ул. Теплотехников к автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский", сообщает Главное управление строительства региона.

Изменения коснутся маршрутов №104 "Тюмень — Богандинский", №122 "Тюмень — Боровский", №192 "Тюмень — Винзили", №194 "Тюмень — Богандинский", №292 "Тюмень — Винзили", №392 "Тюмень — Мельница", №492 "Тюмень — Мельница".

Сейчас при движении из города эти автобусы едут по ул. Широтной — ул. Теплотехников - автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский". С 1 июня движение будет осуществляться по ул. Широтной — ул. Монтажников — автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.

Напомним, левые повороты на примыкании ул. Теплотехников к автодороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" ликвидируют 4 июня.

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# автобусы , дорожное движение

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