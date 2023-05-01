В Тюмени вылечили пациентку, которая заразилась лихорадкой Денге в Таиланде
Пациентку с лихорадкой Денге успешно вылечили тюменские врачи. Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде, сообщает областной департамент здравоохранения.
Недомогание женщина почувствовала уже после приезда в Тюмень, здесь же она обратилась за медицинской помощью.
Как отметила заведующая инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, лихорадка Денге страшна развитием тяжелой формы заболевания с большой вероятностью летального исхода.
"Симптомы болезни на начальном этапе схожи с другими вирусными инфекциями, поэтому первым шагом должно быть посещение врача", - сказала она.
Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой.
Всем, кто отправляется на отдых в Таиланд, Вьетнам и другие страны тропического и субтропического регионов, врач рекомендует использовать репелленты от комаров, надевать закрытую одежду, отправляясь на экскурсии в джунгли.