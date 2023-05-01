Реставрировать артефакты времен Великой Отечественной войны научат тюменских школьников

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Проект "Школа реставратора" пройдет в Тюмени с 29 мая по 9 июня. 30 юных поисковиков научатся реставрировать артефакты времен Великой Отечественной войны и создадут из них тематическую экспозицию, сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского.

Большинство артефактов, предметов обмундирования и личных вещей бойцов Красной армии, которые восстановят в этом году, были найдены тюменскими поисковиками в весенней экспедиции сводного отряда региона "Десант памяти" на территории Калужской области.

Подготовленные экспонаты пополнят фонд Музея истории поискового движения Тюменской области и будут подготовлены к передаче в образовательные учреждения. В этом году по итогам проекта также будет создана передвижная экспозиция, свидетельствующая о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.