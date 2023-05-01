В Тюменской области запретили посещать водоемы после 20 часов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение природных водоемов после 20 часов введен в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Изменения в постановление “О введении режима чрезвычайной ситуации” внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области 7 мая. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.