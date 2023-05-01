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Лесной пожар на площади 7 га ликвидировали в Тюменской области

Общество, 08:12 23 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар на площади 7 га ликвидировали в Тюменской области за сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

На 8 часов 23 мая, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действуют 11 лесных пожаров. Шесть локализовано.

23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне – IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям на 24 мая в этих зонах прогнозируется та же обстановка.

25 мая в Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Ишимской и Уватской – IV класс пожарной опасности (высокая степень).

При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# департамент лесного комплекса , пожары

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