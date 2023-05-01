Тюменский театр танца "Эхо гор" завоевал награды Международного фестиваля "Жар-птица России"

Театр танца "Эхо гор" ДНК "Строитель" завоевал награды Международного фестиваля-конкурса "Жар-птица России", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В конкурсе приняли участие более 6,5 тыс. человек из 15 стран мира. Театр танца "Эхо гор" представил свое творчество в двух номинациях.

В номинации "Хореография" с парным танцем "Душа" коллектив признан лауреатом второй степени. В направлении "Художественное слово" пятилетний Тимур Мамедов стал дипломантом первой степени. Руководитель коллектива Аиша Мамедова стала победителем международной премии "Лучший преподаватель".