Тюменский мультицентр попал в Топ-300 лучших площадок для молодежи России

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Мультицентр "Моя территория" в Тюмени вошел в топ-300 лучших молодежных пространств России. Всего на конкурс поступило 1 тыс. 197 заявок со всех регионов страны, сообщает пресс-служба учреждения.

Победители получат возможность провести мероприятия с экспертами от Росмолодежи, снять интервью о пространствах и видеообзоры площадок. Также финалисты войдут в один из городских маршрутов проектов "Больше, чем путешествие" и "Больше, чем работа". Кроме этого, тюменский мультицентр теперь можно найти на интерактивной карте "Точки притяжения".

"Наша команда в Тюмени регулярно проводит события для молодых людей региона. Благодаря победе в конкурсе "Точки притяжения" мы сможем сотрудничать со спикерами и экспертами от Российского общества "Знание", трека Росмолодежь.Гранты. Кроме того, проведем несколько событий от Росмолодежи для нашей аудитории и станем центром притяжения тюменской молодежи", — рассказала рассказала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Проект "Точки притяжения" продлился с января по май 2023 года. В течение месяца проходило онлайн-голосование среди молодежи. Участники, набравшие наибольшее количество голосов пользователей, вышли в следующий этап проекта. Затем эксперты провели оценку по критериям: социальная польза, транспортная и туристическая доступность, техническое оснащение, современный дизайн и интерьер, инфраструктура и другое. По итогам онлайн-голосования и оценок был сформирован рейтинг лучших пространств.