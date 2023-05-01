Об истории Тюменской овчинно-меховой фабрики в годы войны расскажут на встрече

| Фото: группа "Департамент культуры города Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент культуры города Тюмени" ВКонтакте

Встреча "Тепло советской армии", посвященная истории Тюменской овчинно-меховой фабрики, пройдет в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4 стр. 11) 26 мая в 17 часов. Кураторы проекта "Труженики тыла", волонтеры и специально приглашенные гости расскажут о подвиге работников легкой промышленности в годы Великой Отечественной войны.

Участником встречи станет заслуженный мастер спорта СССР, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года, почетный гражданин Тюмени Владимир Чебоксарова. Его мать Мария Александровна Чебоксарова (Гришина) трудилась на заводе им. Кирова с 1935 года, прошла вместе с коллегами по цеху все трудности и лишения военных лет.

Также на выставке будут представлены архивные материалы, собранные ветераном предприятия Анфисой Михайловной Вединой (Огородниковой), проработавшей там с 1945 по 1986 годы. Посетители увидят уникальные фотографии фабрики, ее рабочих и служащих, тружеников тыла, познакомятся с личными историями людей, ковавших победу в тюменском тылу.

Для участия во встрече нужна предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.