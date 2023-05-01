Более 10 тысяч выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ в 2023 году

| Фото: Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

10 тыс. 700 выпускников 11 классов приступят к сдаче ЕГЭ в Тюменской области 26 мая. Последний экзамен состоится 1 июля. Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном департаменте образования и науки, самым популярным предметом для сдачи по выбору стало обществознание. Его предпочли 3 тыс. 296 человек. 1 тыс. 515 выпускников выбрали информатику и ИКТ, 1 тыс. 491 - физику, 1 тыс. 381 – биологию, 1 тыс. 17 – историю, 831 – химию, 771 – иностранный язык, 534 – литературу и 232 – географию.

150 учеников 11 классов сдали единый государственный экзамен досрочно с 20 марта по 19 апреля.

В ведомстве рассказали, что для проведения ЕГЭ создан 51 пункт проведения экзамена. Сдача пройдет в прежнем формате. Чтобы снять психологические барьеры, для выпускников провели пробные экзамены на базе реальных пунктов сдачи ЕГЭ.

26 мая ребятам предстоит сдать географию, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку выпускники напишут 29 мая, по математике – 1 июня, по истории и физике - 5 июня, по обществознанию – 8 июня.

Задать вопросы по итоговой аттестации родители могут в школе, а также по телефонам горячей линии областного департамента образования и науки 8(3452) 56-93-49 и регионального центра обработки информации 8(3452)39-02-30, 39-02-05.

По словам экспертов, в пункты проведения экзамена запрещено проносить мобильные телефоны и шпаргалки. Можно взять с собой воду и шоколад.

"Главное — иметь положительный настрой, хорошо выспаться накануне экзамена, быть уверенным в своих знаниях и правильно распределить время на выполнение заданий", - резюмировали специалисты ведомства.

Инна Кондрашкина