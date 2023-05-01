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В Тюмени стартует чемпионат области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт 2023"

Спорт, 08:42 24 мая 2023

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив) | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив)

Чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт 2023" стартует в на автодроме ДОСААФ России в п. Метелево 27 мая. Заезды пройдут по системе тайм-аттак и параллельная гонка, пишут организаторы.

Всего будет четыре дисциплины: "Ралли-спринт 1400", "Ралли-спринт 1600", "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт свободный". Также пройдет неофициальный зачет "Автоледи".

Предварительная регистрация открыта по ссылке.

Следующий этап состоится 3 июня, третий намечен на 15 июля, четвертый пройдет 19 августа, а финал - 2 сентября.

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# автоспорт , ралли

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