В Тюмени стартует чемпионат области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт 2023"

| Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив) | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта (архив)

Чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт 2023" стартует в на автодроме ДОСААФ России в п. Метелево 27 мая. Заезды пройдут по системе тайм-аттак и параллельная гонка, пишут организаторы.

Всего будет четыре дисциплины: "Ралли-спринт 1400", "Ралли-спринт 1600", "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт свободный". Также пройдет неофициальный зачет "Автоледи".

Предварительная регистрация открыта по ссылке.

Следующий этап состоится 3 июня, третий намечен на 15 июля, четвертый пройдет 19 августа, а финал - 2 сентября.