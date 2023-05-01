На тюменский "СибирьМосквичФест" приедут участники из разных городов России

| Фото: группа "СибирьМосквичФест | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "СибирьМосквичФест | Тюмень" во ВКонтакте

Второй фестиваль "СибирьМосквичФест" стартует на Цветном бульваре 11 июня. Зрителей ждет выставка ретро-техники и американских машин, голосование за лучший автомобиль, концертно-развлекательная программа, а для участников проведут квест по городу.

Маршрут состоит из пяти точек, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" организатор, председатель автоклуба "Ретро-Классика" Михаил Галушко.

"Задача каждого экипажа, где сидит штурман и водитель, заключается в том, чтобы прибыть на определенное место, выполнить задание и разгадать загадку. Ответом является адрес следующей точки. Что именно мы подготовили, я сказать не могу, так как подробности ребята знать не должны. Но квест у нас получается на скорость, слаженность, и на подумать. В целом мероприятие ориентировано на слаженную командную работу и водительское мастерство", - пояснил он.

Принять участие в фестивале могут владельцы автомобилей марки "Москвич" заводов "АЗЛК" и "ИЖАВТО". Заявки уже отправили экипажи из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга и Кирова. Регистрация продолжается в официальной группе.

Официальное открытие начнется под аркой на Цветном Бульваре, далее водители отправятся выполнять задания. Финишировать они должны у ТЦ "Галерея Вояж" в 14 часов, а в 15 часов здесь же начнется развлекательная программа.

В 2021 году на мероприятие приехало 30 владельцев машин марки "Москвич". Возраст участников, по данным Михаила Глушко, варьировался от 20 до 60 лет.

Виктория Макарова