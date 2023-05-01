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Тюменских школьников знакомят с профессиями на фестивале "Маяк 2023"

Общество, 13:31 23 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Профориентационный фестиваль "Маяк 2023" проходит на площади 400-летия Тюмени до 18 часов 23 мая, сообщает информационный центр правительства региона.

Для школьников 8-11 классов организованы мастер-классы в формате квеста. Ребята в игровой форме проходят станции, представленные на базе профессиональных образовательных организаций Тюменской области, знакомятся с профессиями.

Здесь же школьники и их родители могут узнать о преимуществах поступления в колледжи и техникумы региона.

Вход на все площадки свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# подростки , профориентация

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