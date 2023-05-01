В Аромашевском районе Тюменской области выставят 140 контейнеров для твердых коммунальных отходов

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

140 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов создадут в результате вмешательства прокуратуры в Аромашевском районе Тюменской области. Ведомство провело проверку по обращениям жителей Кротовского, Малоскарединского, Новоберезовского сельских поселений.

Установлено, что на территориях этих поселений и частично на улицах в с. Аромашево отсутствуют контейнерные площадки, необходимые для сбора твердых коммунальных отходов. Однако вопросы организации деятельности по созданию и содержанию мест для твердых коммунальных отходов, их накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению относятся к компетенции органов местного самоуправления.

О необходимости установки контейнерных площадок прокурор района указал в представлении главе района в феврале 2022 года, но оно осталось без удовлетворения. Тогда прокурор обратился с заявлением в суд с требованием о возложении на администрацию Аромашевского района обязанности выполнить строительство 140 площадок для сбора твердых коммунальных отходов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Голышмановский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и установил срок для исполнения – шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу.