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Тюменские нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"

Общество, 19:09 23 мая 2023

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В "Транснефть – Сибири" подведены итоги конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии". В нем приняли участие 112 работников. Цель – стимулирование к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также повышение престижа рабочих профессий. Соревнования проходили на производственных площадках в г. Тюмени.

В ходе соревнований знания и практические навыки демонстрировали представители основных профессий нефтетранспортной отрасли: трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования групп воздушной линии и электрохимзащиты, слесари (электромеханики) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники, водители грузового автомобиля, машинисты экскаватора. Все они – победители первого тура, который проходил ранее в 10 подразделениях предприятия с участием более 500 человек.

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По результатам этапов жюри оценивало уровень знаний нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства между организациями системы "Транснефть" проводится с 2001 года. В этом году мероприятие приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть".

"Со ступени рабочего может начаться трудовой путь будущего инженерно-технического работника. Это наш потенциал, который мы должны накапливать и развивать", - считает генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Победители и призеры второго этапа получили грамоты и кубки, а также премии и ежемесячную надбавку. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства "Лучший по профессии", который пройдет на базе АО "Транснефть – Урал" в г. Уфе в августе этого года.

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# АО «Транснефть – Сибирь» , конкурс профмастерства

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