Тюменские продукты появятся в магазинах ЛНР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конфеты, тушенка, напитки и снеки из Тюменской области появятся на полках магазинов Луганской Народной Республики. Об этом договорились представители Краснодонской администрации и Тюменской области на встрече в Минпромторге ЛНР.

Встреча прошла с целью налаживания взаимодействия между субъектами, отметил заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Участники совещания обсудили кооперацию двух регионов и насыщение потребительского рынка республики тюменскими продуктами. Были оценены более 20 объектов потребительского рынка, изучен ассортимент, география поставщиков, цены в розничных магазинах и в оптовом звене.