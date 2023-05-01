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Тюменские продукты появятся в магазинах ЛНР

Экономика, 20:26 23 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конфеты, тушенка, напитки и снеки из Тюменской области появятся на полках магазинов Луганской Народной Республики. Об этом договорились представители Краснодонской администрации и Тюменской области на встрече в Минпромторге ЛНР.

Встреча прошла с целью налаживания взаимодействия между субъектами, отметил заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Участники совещания обсудили кооперацию двух регионов и насыщение потребительского рынка республики тюменскими продуктами. Были оценены более 20 объектов потребительского рынка, изучен ассортимент, география поставщиков, цены в розничных магазинах и в оптовом звене.

t.me/krasnodoninfo | Фото: t.me/krasnodoninfo

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# Краснодон , продукты питания

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