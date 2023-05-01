В Тюмени высадят более 600 тысяч однолетников
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
Более 600 тыс. однолетников высадят в Тюмени до конца июня. Цветочные композиции появятся в 90 городских пространствах.
Уже оформлены цветочные вазоны в экопарке Затюменском, на бульварах Цветном, Текутьевском и Гостеприимства, в скверах Льва Ровнина и Тенистом, клумбы на ул. Луначарского, 61, аллее Молодоженов, в сквере Болгаро-Советской дружбы.
Общая площадь клумб составит 12,5 тыс. кв. м, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".