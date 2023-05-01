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Около 90 % площадей под яровые культуры засеяли заводоуковские аграрии

Экономика, 17:46 24 мая 2023

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа

Около 90 % площадей под яровые культуры засеяли заводоуковские аграрии. Полностью завершили сев в МСК, ЗАО "Падунское", ЗАО "Центральное", АО "Лесное" и ООО "Гилевское".

Об этом сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что большая часть фермерских хозяйств также заложили основу будущего урожая.

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа

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# Заводоуковский городской округ , посевная кампания

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