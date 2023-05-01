Около 90 % площадей под яровые культуры засеяли заводоуковские аграрии

| Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа

Около 90 % площадей под яровые культуры засеяли заводоуковские аграрии. Полностью завершили сев в МСК, ЗАО "Падунское", ЗАО "Центральное", АО "Лесное" и ООО "Гилевское".

Об этом сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что большая часть фермерских хозяйств также заложили основу будущего урожая.