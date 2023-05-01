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Канализационные трубы в Тюмени освобождают от мусора по ночам

Общество, 17:24 24 мая 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 80 км канализационных труб промыли специалисты тюменского водоканала с начала 2023 года. Летом к этой работе привлекаются и специализированные организации, имеющие более мощную технику.

Подрядчики промывают магистральные сети больших диаметров. Работы начались на ул. Полевой, поскольку весной коллектор в этом районе не справился с потоком талых вод. Мусор смывается со стенок трубы под большим давлением.

Работы проводятся ночью, когда поток стоков снижен и специалисты могут максимально качественно провести чистку трубы. За теплый сезон специализированная организация прочистит 10 км канализационных труб больших диаметров.

Не менее 120 км коммуникаций тюменский водоканал промоет собственными силами.

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# Росводоканал Тюмень

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