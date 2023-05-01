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Тюменские модули для размещения личного состава передадут в зону спецоперации

Общество, 11:53 24 мая 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уникальные модули для размещения личного состава передадут в тюменское подразделение бойцов СВО. Идея создать комфортное укрытие принадлежит спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону спецоперации он осматривал пункты временной дислокации и искал возможность улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую.

Главные преимущества тюменских модулей — небольшой вес и простая установка. Четыре модуля помещаются в кузов одного грузового автомобиля. Николай Савченко разработал чертежи, тестовый модуль создали буквально за несколько дней на Западносибирском машиностроительном заводе в Тюмени.

Конструкция здания позволяет также вести наблюдение, на его крыше установлена специальная защитная сетка от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри сооружения - люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки.

Модули можно устанавливать на поверхности, тогда по периметру сооружения укладываются мешки, ящики с землей. Также один из вариантов установки этих укреплений - погружение в уже имеющиеся траншеи. Данные сооружения не предназначены для размещения непосредственно на линии боевого соприкосновения.

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# Николай Савченко , СВО

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